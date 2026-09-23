Suriye lideri Şara'dan BM Genel Kurulu'nda tarihi mesajlar: “Artık izole değiliz, Golan bizimdir, İsrail çekilecek!”

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerinde kürsüye çıkarak; ülkesinin toprak bütünlüğünü savunmak ve İsrail'in hukuksuz saldırılarına dur demek amacıyla, BMGK kararlarına vurgu yapıp uluslararası kamuoyuna sert mesajlar vererek, Suriye'nin tecrit dönemini kapattığını, 3,5 milyon vatandaşın evine döndüğünü ve Golan Tepeleri'nin Suriye'de kalacağını belirterek İsrail güçlerinin derhal geri çekilmesi gerektiğini ilan etti.