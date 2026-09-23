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Galler'de askeri eğitim uçağı düştü! O anlar kamerada
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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Galler'de askeri eğitim uçağı düştü! O anlar kamerada

Galler'de İngiliz ordusuna ait bir eğitim uçağı düşerken, fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulan iki pilot hafif yaralandı. Havadaki o anlar anbean kameraya yansıdı.

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