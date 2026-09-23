Pezeşkiyan’dan BM kürsüsünde sert mesaj: “Asla diz çökmeyeceğiz”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ABD ve İsrail’i Gazze’de soykırım uygulamakla suçladı. İran’ın baskı, yaptırım ve askeri saldırılar karşısında geri adım atmayacağını belirten Pezeşkiyan, “Biz sadece bağımsız yaşamayı arzuluyoruz” dedi. İsrail’in denetlenmediğini, İran’ın ise yaptırımlarla karşı karşıya bırakıldığını savunan Pezeşkiyan, “Özel muamele değil eşit haklar istiyoruz” ifadelerini kullandı. İran Cumhurbaşkanı, bölgesel gerilimin savaşla değil işbirliğiyle çözülmesi gerektiğini vurgulayarak komşu ülkelerle sorun istemediklerini söyledi.