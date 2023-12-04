04 Aralık 2023, Pazartesi
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İşte Seçil Erzan’ın korktuğu kişi! Yeni mesajlaşmalar ortaya çıktı
Ünlü futbolcuların milyonlarca dolar kaptırdığı organizasyonun başrolündeki Seçil Erzan, ifadesinde bir isimden çok korktuğunu söylemişti. Hatta Kapalıçarşı'da dükkanı olan kişinin adını verememişti. O isim olduğu iddia edilen Cüneyt Demir dün bir açıklama yaptı. Erzan'ın kendisini de dört buçuk milyon dolar dolandırdığını söyledi. Erzan'a para kaptıranların sorumlu tuttuğu bankadan da açıklama geldi. Banka paylaştığı görüntülerle kendini savundu.