04 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İşte Seçil Erzan’ın korktuğu kişi! Yeni mesajlaşmalar ortaya çıktı

İşte Seçil Erzan’ın korktuğu kişi! Yeni mesajlaşmalar ortaya çıktı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2023 15:42
Ünlü futbolcuların milyonlarca dolar kaptırdığı organizasyonun başrolündeki Seçil Erzan, ifadesinde bir isimden çok korktuğunu söylemişti. Hatta Kapalıçarşı'da dükkanı olan kişinin adını verememişti. O isim olduğu iddia edilen Cüneyt Demir dün bir açıklama yaptı. Erzan'ın kendisini de dört buçuk milyon dolar dolandırdığını söyledi. Erzan'a para kaptıranların sorumlu tuttuğu bankadan da açıklama geldi. Banka paylaştığı görüntülerle kendini savundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İşte Seçil Erzan’ın korktuğu kişi
İşte Seçil Erzan’ın korktuğu kişi
PKK’nın “İHA” sorumlusu Öndeş öldürüldü
PKK'nın “İHA” sorumlusu Öndeş öldürüldü
Memur maaşları ne olacak?
Memur maaşları ne olacak?
Başkan Erdoğan’dan Katar’a ziyaret
Başkan Erdoğan'dan Katar'a ziyaret
Her 10 dakikada 1 hava saldırısı
Her 10 dakikada 1 hava saldırısı
A Haber depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
Kandilli Rasathanesi’nden önemli açıklama!
Kandilli Rasathanesi'nden önemli açıklama!
Olası İstanbul depremini tetikler mi?
Olası İstanbul depremini tetikler mi?
A Haber kriz merkezinde! İşte deprem anı
A Haber kriz merkezinde! İşte deprem anı
Başkan Erdoğan’dan BM’ye Gazze tepkisi!
Başkan Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi!
O il İstanbul’dan daha tehlikeli
O il İstanbul'dan daha tehlikeli
AFAD’dan A Haber’de kritik çağrı
AFAD’dan A Haber’de kritik çağrı
Daha Fazla Video Göster