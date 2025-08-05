İşte sahte diploma soruşturmasındaki gerçekler! Siber güvenlik duvarını nasıl aştılar?

Sahte e-imzalarla üniversite ve YÖK sistemine giren ve bu yolla notları yükseltip sahte diplomalar oluşturan suç örgütü soruşturmasında yeni detaylar var. Üniversite kayıtları olmamasına rağmen 49 kişiyi fakültelerden mezun eden şüphelilerin 50 bin lira ile 2 buçuk milyon lira arasında değişen para karşılığında usulsüz işlem yaptığı belirtiliyor. Peki sahte diplomada amaç para mı yoksa ülkenin güvenlik sistemi mi? Siber güvenlik duvarı mı aşıldı, yoksa bilgiler içeriden mi sızdırıldı? Prof. Dr. Ali Murat Kırık ve İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır önemli değerlendirmelerde bulundu.

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