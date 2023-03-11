11 Mart 2023, Cumartesi
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İşte Kılıçdaroğlu'nun kucak açtığı HDP ile PKK arasındaki terör bağı
4 Eylül 2015'te Tunceli'de Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi'ne düzenlenen saldırıda, polis memuru Murat Savaş Kale şehit oldu. Saldırının ardından bölgeye gelen HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, yaralanan teröristin sedyeye konulmasına yardım etmişti.