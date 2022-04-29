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İşte İstanbul'da metrobüslerin çarpışma anı! Beylikdüzü'nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı

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Giriş: 29.04.2022 19:29
İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer olay yerinde yaşananları anlattı. Öte yandan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.
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