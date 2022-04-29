29 Nisan 2022, Cuma
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İşte İstanbul'da metrobüslerin çarpışma anı! Beylikdüzü'nde iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı
İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Durağı yakınlarında metrobüsler kafa kafaya çarpıştı, arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak kaza yapan araçlara çarptı. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer olay yerinde yaşananları anlattı. Öte yandan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı.