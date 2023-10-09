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İşte İsrail'in Lübnan'ı vurma anı

A Haber
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Giriş: 09.10.2023 17:27
İsrail, Lübnan'dan gelen sızma girişimlerinin ardından savaş uçaklarıyla bazı hedefleri vurdu.
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