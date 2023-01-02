İşte en güncel seçim anketi! O parti büyük sancı yaşıyor! İhsan Aktaş A Haber'de duyurdu

2023 yılına girilirken yaklaşan seçimler öncesi yapılan anketler de tüm hızıyla devam ediyor. A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş son anket çalışmalarındaki oy oranlarını paylaştı. AK Parti güncel oy oranı yüzde kaç? İşte 2023 seçimleri öncesi son anket çalışması...