22 Haziran 2022, Çarşamba
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İşte 6'lı masanın 16 vaadi
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 6'lı masanın 16 vaadine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki Millet İttifakı ne vaadediyor? CHP iktidar olursa Türkiye'de neler değişecek? İşte detaylar...