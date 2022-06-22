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İşte 6'lı masanın 16 vaadi

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Giriş: 22.06.2022 00:52
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 6'lı masanın 16 vaadine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki Millet İttifakı ne vaadediyor? CHP iktidar olursa Türkiye'de neler değişecek? İşte detaylar...
İşte 6’lı masanın 16 vaadi
İşte 6'lı masanın 16 vaadi
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