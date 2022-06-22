İşte 6’lı masanın 16 vaadi

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan AK Parti Tanıtım - Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, 6'lı masanın 16 vaadine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki Millet İttifakı ne vaadediyor? CHP iktidar olursa Türkiye'de neler değişecek? İşte detaylar...