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İşte 11 kişilik “Mansur Yavaş kabilesi” | AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse açıkladı

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Giriş: 15.04.2022 23:23
Ankara Büyükşehir AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse; Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni "kabile" gibi yönettiğini açıkladı. Köse, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kene gibi yapışan Sayın Mansur Yavaş’ın kabile üyelerini bütün Ankaralılar tanıyacak. Heba olan 3 yılın hesabını kabile üyelerinizle birlikte halkımıza vereceksiniz.” dedi.​ İşte Murat Köse'nin iddiasıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten 11 isim…
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