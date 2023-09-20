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İstanbul'un ulaşımına ne oluyor? İstanbul'un ulaşımı neden yolda kaldı?

A Haber
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Giriş: 20.09.2023 10:49
Yandılar, denize düştüler, arızalandılar ve durağa daldılar. İETT otobüslerinin son dönemde karıştığı kazaları artış gösterdi. Peki bunun nedeni ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş’ın konuğu olan Bağcılar Belediye Başkanı ve İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir önemli değerlendirmelerde bulundu. Abdullah Özdemir yolcu sigortası ve İEET bakım ihalelerine dikkat çekti.
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