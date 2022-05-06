06 Mayıs 2022, Cuma
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İstanbul’un ilk apartmanlarında Valpreda! İtalyanlar için yapıldı
İstanbul'un ilk apartmanlarından olan 113 yıllık 'Valpreda Apartmanı' eşsiz güzelliğiyle öne çıkıyor. Tarihi bina yoğun ilgi görüyor. İtalyan apartmanı olarak bilinen 'Valpreda Apartmanı' Haydarpaşa Garı yapımında çalışan İtalyan taş işçiler için yapılmış.