29 Mayıs 2022, Pazar
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İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet'in torunlarına da ancak bu yakışır
İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek. A Haber ekibinden Hande Bayraktar detayları aktardı. Mimar Nihat Şen ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.