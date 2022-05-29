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Haberler Galeri İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet'in torunlarına da ancak bu yakışır

İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet'in torunlarına da ancak bu yakışır

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek. A Haber ekibinden Hande Bayraktar detayları aktardı. Mimar Nihat Şen ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 29.05.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 11:14
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İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet’in torunlarına da ancak bu yakışır

İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet’in torunlarına da ancak bu yakışır

A Haber ekibinden Hande Bayraktar detayları aktardı. Mimar Nihat Şen ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet’in torunlarına da ancak bu yakışır

Mimar Nihat Şen: Tarihi günlerden birini yaşıyoruz bugün. 1900'lü yılların başında Türkiye'de ilk sivil havacılığın başladığı ve 1911-12 yıllarında askeri havaalanı daha sonralarında sivil havacılığa açılmış Yeşilköy Havalimanı'ndayız. Türkiye'nin en büyük millet bahçesinin temel atmasını yapacağız. 8,5 milyon metrekare alanın yaklaşık 5 milyon metrekaresinde 145 bin 300 ağaç dikimini gerçekleştireceğiz.

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İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet’in torunlarına da ancak bu yakışır

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ OLACAK"

Bugün aynı zamanda İstanbul'un 569'uncu fetih yıl dönümü. Pist korunacak mevcut binaların da korunarak içinde spor alanları, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, kütüphaneler, çocuk bahçeleri, kültür merkezleri birçok aktivitenin yer aldığı vatandaşlarımızın kullanımına açık ve Türkiye'nin en büyük millet bahçesi bugün inşallah temel atması olacak. 2023 yılında da millet bahçesinin açılacağını tahmin ediyoruz. Bu tip millet bahçeleri Türkiye için önemli olacak.

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İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet’in torunlarına da ancak bu yakışır

Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı: Bugün çok önemli bir gün. İnsanlara yaşam için muazzam bir imkan verilecek. Araçların uçakların verdiği emisyondan uzak, hava kirliliğinden uzak, gürültüden uzak, etrafında muazzam bir yerleşim alanı var.