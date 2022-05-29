İstanbul’un fethinin 569. yılında Millet Bahçesi açılış töreni! Uzman isimler anlattı: Fatih Sultan Mehmet'in torunlarına da ancak bu yakışır

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilk fidanlar dikilecek. A Haber ekibinden Hande Bayraktar detayları aktardı. Mimar Nihat Şen ve Şehir Planlamacısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.