İstanbul'u sağanak ve fırtına vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken alt geçitleri, evleri, iş yerlerini ve imalathaneleri su bastı. Bazı istinat duvarları çökerken çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Sağanak sonrası denizin renginin değiştiği görüldü. Mahsur kalan araçların çekilmesi için çalışmalar sürerken AKOM ve İstanbul Valiliği, beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Ege Ural, İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki son durumu görüntüleyerek bölgedeki gelişmeleri aktardı.