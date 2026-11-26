Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! 62 yaşındaki Yılmaz Aydemir, otomobilinde silahla vurulmuş hâlde ölü bulundu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi'nde 2 Kasım günü saat 16.00 sıralarında bir inşaat firmasının otoparkındaki otomobilde 62 yaşındaki Yılmaz Aydemir, göğsünden silahla vurulmuş hâlde ölü bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Aydemir'in elinde uzun namlulu silah olduğunu belirledi. Aydemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.