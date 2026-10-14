İstanbul'da sağanak: Sultangazi'de alt geçitleri su bastı, araçlar mahsur kaldı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Sultangazi'de şiddetli yağış nedeniyle alt geçitleri su basarken birçok araç mahsur kaldı. Megakentte yağışın şiddetini artırması ve yağışla birlikte fırtınanın etkili olması bekleniyor. AKOM ve İstanbul Valiliği, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı uyarıda bulundu. Peki, İstanbul'da sağanak yağışın etkisi ne durumda? A Haber muhabiri Meral Dağlılar ve kameraman Aydın Baytar, Sultangazi'deki son durumu A Haber canlı yayınında aktardı.