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Çanakkale’de fırtına ulaşımı durdurdu: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Çanakkale’de fırtına ulaşımı durdurdu: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale’deki son durumu aktarırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de aralarında Çanakkale’nin bulunduğu 18 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Rüzgârın yer yer saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

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