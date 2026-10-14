Çanakkale’de fırtına ulaşımı durdurdu: Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını aksattı. Gökçeada ve Bozcaada hatlarında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale’deki son durumu aktarırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü de aralarında Çanakkale’nin bulunduğu 18 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Rüzgârın yer yer saatte 60-80 kilometre hıza ulaşabileceği belirtilirken, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.