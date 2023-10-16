İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü birbirine çarptı

Beşiktaş’ta önündeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı istikamette giden İETT otobüsü çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüslerin camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı.