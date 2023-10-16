16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü birbirine çarptı

İstanbullunun çilesi bitmek bilmiyor! Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü birbirine çarptı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2023 20:55
Beşiktaş’ta önündeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı istikamette giden İETT otobüsü çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüslerin camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi. Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı.
Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü birbirine çarptı!
Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü birbirine çarptı!
Bakan Fidan Hamas lideri ile görüştü!
Bakan Fidan Hamas lideri ile görüştü!
Faik Öztrak’tan kaçamak Kılıçdaroğlu yanıtı
Faik Öztrak'tan kaçamak Kılıçdaroğlu yanıtı
A Haber ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da
A Haber ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’da
Gazze’de insanlık trajedisi yaşanıyor!
Gazze’de insanlık trajedisi yaşanıyor!
Gazze sınırında askeri hareketlilik
Gazze sınırında askeri hareketlilik
Kalk kızım emzirme saatin geldi
"Kalk kızım emzirme saatin geldi"
Fransız AB içinde İsrail çatlağı!
Fransız AB içinde İsrail çatlağı!
İşte sivil katliamının en net görüntüsü
İşte sivil katliamının en net görüntüsü
Canlı yayınında obüs sesleri!
Canlı yayınında obüs sesleri!
Ölüm konvoyunu A Haber görüntüledi
Ölüm konvoyunu A Haber görüntüledi
Hizbullah İsrail tankını vurdu!
Hizbullah İsrail tankını vurdu!
Daha Fazla Video Göster