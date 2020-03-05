İstanbul’dan kalkan uçakta koronavirüs çıktı mı? Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Singapur’da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra’dan Singapur’a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." açıklamasında bulundu. Bu gelişme sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Herhangi bir pozitif vaka yok." dedi. Koca,"Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin." uyarısında bulundu.