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A Haber İstanbul'da felaketin boyutunu havadan görüntüledi!
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A Haber İstanbul'da felaketin boyutunu havadan görüntüledi!

84 yıllık yağış rekorunun kırıldığı İstanbul'da selin geride bıraktığı ağır bilanço havadan görüntülendi. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait polis helikopteriyle felaketin izlerini ekrana taşıdı. Sarıyer, Ayazağa ve Cendere Deresi çevresindeki yıkım gözler önüne serilirken, taşan dereler, sular altında kalan iş yerleri ve sürüklenen araçlar felaketin boyutunu ortaya koydu. İstanbul Boğazı'nda ise yağış sonrası dikkat çeken renk değişimi yaşandı.

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