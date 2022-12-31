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İstanbul’da yılbaşında hangi yollar kapalı? 4 yoğun ilçede bazı yollar kapalı
BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR (14.00)
- İstiklal Caddesi
- Sıraselviler Caddesi
- Tak-ı Zafer Caddesi
- Ömer Hayyam Caddesi
ALTERNATİF YOLLAR
- Kemeraltı Caddesi
- Meclis-i Mebusan Caddesi
- Dolmabahçe Caddesi
- Refik Saydam Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
ŞİŞLİ'DE KAPATILACAK YOLLAR (14.00)
- Mim Kemal Öke Caddesi
- Abdi İpekçi Caddesi
- Bostan Sokak
- Atiye Sokak
- Altın Sokak
- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak
- Bronz Sokak
ALTERNATİF YOLLAR
- Teşvikiye Caddesi
- Valikonağı Caddesi
- Rumeli Caddesi
- Halaskargazi Caddesi
- Cumhuriyet Caddesi
BEŞİKTAŞ'TA KAPATILACAK YOLLAR (16.00)
- Çiğdem Sokak
- İskele Caddesi
- Cezayir Sokak trafiğe kapatılacaktır
ALTERNATİF YOLLAR
- Barbaros Bulvarı
- Beşiktaş Caddesi
- Dolmabahçe Caddesi
KADIKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR (18.00)
- Söğütlüçeşme Caddesi (Bestekar Dilhayat SK Kesişimi)
- General Asım Gündüz Caddesi (Kırtasiyeci SK Kesişimi)
- General Asım Gündüz Caddesi (Serasker Caddesi Kesişimi)
ALTERNATİF YOLLAR
- General Asım Gündüz Caddesi
- Dr. Esat Işık Caddesi
- Rıhtım Caddesi
- Söğütlüçeşme Caddesi
- Çetin Emeç Bulvarı
- Abdulkadir Noyan Sokak