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İstanbul’da yılbaşında hangi yollar kapalı? 4 yoğun ilçede bazı yollar kapalı

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Giriş: 31.12.2022 09:45
İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirleri kapsamında bugün kapanacak yolların listesini duyurdu. Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy ve Şişli'deki bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak. Peki o yollar hangileri?

BEYOĞLU'NDA KAPATILACAK YOLLAR (14.00)

- İstiklal Caddesi

- Sıraselviler Caddesi

- Tak-ı Zafer Caddesi

- Ömer Hayyam Caddesi

ALTERNATİF YOLLAR

- Kemeraltı Caddesi

- Meclis-i Mebusan Caddesi

- Dolmabahçe Caddesi

- Refik Saydam Caddesi

- Cumhuriyet Caddesi

ŞİŞLİ'DE KAPATILACAK YOLLAR (14.00)

- Mim Kemal Öke Caddesi

- Abdi İpekçi Caddesi

- Bostan Sokak

- Atiye Sokak

- Altın Sokak

- Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak

- Bronz Sokak

ALTERNATİF YOLLAR

- Teşvikiye Caddesi

- Valikonağı Caddesi

- Rumeli Caddesi

- Halaskargazi Caddesi

- Cumhuriyet Caddesi

BEŞİKTAŞ'TA KAPATILACAK YOLLAR (16.00)

- Çiğdem Sokak

- İskele Caddesi

- Cezayir Sokak trafiğe kapatılacaktır

ALTERNATİF YOLLAR

- Barbaros Bulvarı

- Beşiktaş Caddesi

- Dolmabahçe Caddesi

KADIKÖY'DE KAPATILACAK YOLLAR (18.00)

- Söğütlüçeşme Caddesi (Bestekar Dilhayat SK Kesişimi)

- General Asım Gündüz Caddesi (Kırtasiyeci SK Kesişimi)

- General Asım Gündüz Caddesi (Serasker Caddesi Kesişimi)

ALTERNATİF YOLLAR

- General Asım Gündüz Caddesi

- Dr. Esat Işık Caddesi

- Rıhtım Caddesi

- Söğütlüçeşme Caddesi

- Çetin Emeç Bulvarı

- Abdulkadir Noyan Sokak

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