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İstanbul’da taksilerde yeni dönem! 2 bin 500 yeni taksi trafiğe çıkacak

İstanbul’da taksilerde yeni dönem! 2 bin 500 yeni taksi trafiğe çıkacak

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.08.2024 16:39
İstanbul'da yapılan UKOME toplantısıyla taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atıldı. Yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Kararla birlikte megakente 2 bin 500 yeni taksi gelecek.
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