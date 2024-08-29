İstanbul’da taksilerde yeni dönem! 2 bin 500 yeni taksi trafiğe çıkacak

İstanbul'da yapılan UKOME toplantısıyla taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atıldı. Yeni taksi sistemi ve taksi sayısının artırılmasına yönelik teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Kararla birlikte megakente 2 bin 500 yeni taksi gelecek.

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