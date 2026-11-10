COP31'de dünya basını Antalya'ya akın etti! 190'ı aşkın ülkeden yaklaşık 4 bin gazeteci zirvede

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya'da ikinci gününde devam ediyor. 190'dan fazla ülkeden yaklaşık 4 bin basın mensubunun takip ettiği zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele ve küresel iş birliğine yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda, Türkiye'nin ev sahipliği ve zirvenin uluslararası yankıları da dikkat çekiyor. Antalya'daki atmosferi, basın mensuplarının çalışmalarını ve zirvedeki son gelişmeleri A Haber ekibinden Cansın Helvacı ile Orhan Sali aktarıyor.