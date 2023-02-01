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İstanbul'da kar yağışı başladı: Sokaklar beyaza büründü

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Giriş: 01.02.2023 01:24
Güncelleme:01.02.2023 01:27
İstanbul'da günledir uyarısı yapılan kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yol kenarları ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.
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