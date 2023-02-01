İstanbul'da kar yağışı başladı: Sokaklar beyaza büründü

İstanbul'da günledir uyarısı yapılan kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde özellikle Arnavutköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Sultangazi, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde etkili olan kar yağışı, yol kenarları ve park halindeki araçları beyaza bürüdü.