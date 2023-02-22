22 Şubat 2023, Çarşamba
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İstanbul'da kafe önünde silahlı saldırı! Dehşet anı güvenlik kamerasında
İstanbul Beylikdüzü'nde yakınları ile bir kafeden çıkan kişi kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.