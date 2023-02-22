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İstanbul'da kafe önünde silahlı saldırı! Dehşet anı güvenlik kamerasında

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Giriş: 22.02.2023 01:36
İstanbul Beylikdüzü'nde yakınları ile bir kafeden çıkan kişi kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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