13 Ocak 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.01.2025 09:34
İstanbul'da başsavcılık tarafından başlatılan ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat ekipler tarafından gözaltına alındı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
İstanbul’da ihale yolsuzluğu soruşturması
İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturması
AK Parti MYK’nın gündeminde ne var?
AK Parti MYK'nın gündeminde ne var?
Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız tutuklandı
Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız tutuklandı
Üsküdar’da denize atık su deşarjına inceleme!
Üsküdar'da denize atık su deşarjına inceleme!
Yıkılan hayallerin ve direnişin şehri
Yıkılan hayallerin ve direnişin şehri
Soros ve bitmeyen oyunları tekrar gündemde
Soros ve bitmeyen oyunları tekrar gündemde
Ankara-İzmir YHT çalışmaları ne durumda?
Ankara-İzmir YHT çalışmaları ne durumda?
Suudi Arabistan’da Suriye zirvesi
Suudi Arabistan'da Suriye zirvesi
DEM heyeti Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etti
DEM heyeti Figen Yüksekdağ'ı ziyaret etti
Bakan Fidan Riyad’da
Bakan Fidan Riyad'da
Kadim Suriye’nin hikayesi
Kadim Suriye’nin hikayesi
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster