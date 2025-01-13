13 Ocak 2025, Pazartesi
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İstanbul'da ihale yolsuzluğu soruşturması! Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat gözaltına alındı
İstanbul'da başsavcılık tarafından başlatılan ihale yolsuzluğu soruşturması kapsamında eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Akpolat ekipler tarafından gözaltına alındı.