20 Aralık 2023, Çarşamba
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İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Hangi ilçeler hava kirliliği açısından riskli?
İstanbul'da bugün puslu bir hava var, bunun nedeni yüksek basınç. Basıncın yükselmesi hava kirliliğini de beraberinde getiriyor. Bu konu ile ilgili uzmanların uyarısı var. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir aktardı.