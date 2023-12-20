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İstanbul'da hava kirliliği alarmı! Hangi ilçeler hava kirliliği açısından riskli?

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.12.2023 14:41
İstanbul'da bugün puslu bir hava var, bunun nedeni yüksek basınç. Basıncın yükselmesi hava kirliliğini de beraberinde getiriyor. Bu konu ile ilgili uzmanların uyarısı var. A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir aktardı.
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