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İstanbul'da hangi ilçeler riskli? Hangi bölgeler sağlam? Uzman isim harita üzerinde tek tek gösterdi: Bu zemini Türkiye’nin hiçbir yerinde bulamazsınız

A Haber
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Giriş: 01.03.2023 12:08
İstanbul'da zemin sıvılaşması var mı? İstanbul'un deprem risk haritası ne anlatıyor? İstanbul'un riskli ve sağlam ilçeleri hangileri? İstanbul'da 1,5 milyon konut hangi bölgelere taşınacak? Deprem nedir? Nasıl meydana gelir? Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da riskli ve sağlam bölgeleri harita üzerinde tek tek gösterdi.
İşte İstanbulun riskli ve sağlam bölgeleri İŞTE İSTANBUL'UN RİSKLİ VE SAĞLAM BÖLGELERİ

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