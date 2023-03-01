01 Mart 2023, Çarşamba
Olası İstanbul depreminde HANGİ İLÇELER RİSKLİ? Uzman isim harita üzerinde tek tek gösterdi: Bu zemini Türkiye’nin hiçbir yerinde bulamazsınız
Son dakika DEPREM haberi... İstanbul'da zemin sıvılaşması var mı? İstanbul'un deprem risk haritası ne anlatıyor? İstanbul'un riskli ve sağlam ilçeleri hangileri? İstanbul'da 1,5 milyon konut hangi bölgelere taşınacak? Deprem nedir? Nasıl meydana gelir? Jeoloji Mühendisi Dr. İshak Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da riskli ve sağlam bölgeleri harita üzerinde tek tek gösterdi.
Giriş Tarihi: 01.03.2023 12:06 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 12:34
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