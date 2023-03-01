Olası İstanbul depreminde HANGİ İLÇELER RİSKLİ? Uzman isim harita üzerinde tek tek gösterdi: Bu zemini Türkiye’nin hiçbir yerinde bulamazsınız

"HARİTADA YER KALMAZ"

Aslında bunlar çok genelleştirilmiş çalışmalar. Türkiye'nin ana tektonik hatlarını gösteriyor ki bunların tamamı aktif hatlar. Yani deprem üretme potansiyeli olan hatlar. Eğer biz fayların tamamını koyacak olsak haritada yer kalmaz. Çizgilerden belki binlerce on binlerce fay hattı atmamız lazım. Ama bunlar genel anlamdaki hatlarımız.