İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde trafik yoğunluğu: İşte yollardaki son durum

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar sabah saatlerinde yoğun trafikle karşılaşıyor. Megakentte ana arterler, köprü bağlantıları ve kritik güzergâhlarda trafik hareketliliği yaşanırken, sürücülerin yoğun saatlerde dikkatli olması gerekiyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul trafiğindeki son durumu ve yoğunluğun yaşandığı noktaları canlı yayında aktardı.