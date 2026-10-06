SPK'dan kritik fon kararı: Haksız kazançlar için iade hesabı açıldı

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarında elde edildiği değerlendirilen fahiş kazançların isteğe bağlı olarak iade edilmesine yönelik yeni mekanizmayı devreye aldı. TMSF adına Birleşik Fon Bankası nezdinde iade hesapları açılırken, tasfiye kapsamındaki fonların katılma payı sahiplerine yapılacak ödemeler için Ziraat Bankası ve Türkiye İş Bankası görevlendirildi. Fon soruşturması kapsamında hesapları dondurulan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın da anapara dışındaki tutarın iadesi için başvurduğu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının transfere izin verdiği bildirildi.