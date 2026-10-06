Muhalefette 'ittifak' savaşları: Önce Kılıçdaroğlu, şimdi de Özel

CHP ile Yeni Parti arasında sular durulmuyor. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan gerilim parti tabanına da sıçradı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın CHP'de kaldığı halde vekâletini Yeni Partili isme bırakması bardağı taşıran son damla oldu. CHP Muğla İl Disiplin Kurulu, Aras'ın ihracını talep etmek için kolları sıvadı. Özgür Özel ise Kılıçdaroğlu'nun "Altılı Masa kurulabilir" açıklamasının ardından soluğu "Türkiye İttifakı" için 5 partinin kapısında aldı.