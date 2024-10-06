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İstanbul'da DEAŞ'ın bomba imalatçısı yakalandı

İstanbul'da DEAŞ'ın bomba imalatçısı yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.10.2024 10:16
İstanbul polisi tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün bomba imalatçısı İstanbul’da yakalandı. 34 yaşındaki R.H. adlı örgüt üyesi tutuklandı.
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