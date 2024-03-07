İstanbul'da CHP-DEM ittifakı! 10 ilçede 31 DEM'li CHP listesinde

DEN Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için muhalefetle ittifak yapması yönünde açıklamalarda bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, bu kez de "kent uzlaşısı" yorumuyla DEM Parti'ye yine CHP'yi işaret etti. İşte İstanbul’da CHP-DEM Parti ittifakı…

ESENYURT (10)

SANCAKTEPE (5)

TUZLA (3)

EYÜPSULTAN (2)

ÜSKÜDAR (2)

KARTAL (2)

SARIYER (2)

BEYOĞLU (2)

MALTEPE (2)

ZEYTİNBURNU (1)

DEM'in aday çıkardığı ilçeler:

1-Beykoz

2-Kadıköy

3-Sultanbeyli

4-Ümraniye

5-Adalar

6-Arnavutköy

7-Esenler

8-Gaziosmanpaşa

9-Kağıthane

10-Sultangazi

11-Beşiktaş

12-Bakırköy

13-Başakşehir

14-Beylikdüzü

15-Güngören

16-Küçükçekmece

17-Büyükçekmece