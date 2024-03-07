07 Mart 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İstanbul'da CHP-DEM ittifakı! 10 ilçede 31 DEM'li CHP listesinde
DEN Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için muhalefetle ittifak yapması yönünde açıklamalarda bulunan PKK elebaşı Mustafa Karasu, bu kez de "kent uzlaşısı" yorumuyla DEM Parti'ye yine CHP'yi işaret etti. İşte İstanbul’da CHP-DEM Parti ittifakı…
ESENYURT (10)
SANCAKTEPE (5)
TUZLA (3)
EYÜPSULTAN (2)
ÜSKÜDAR (2)
KARTAL (2)
SARIYER (2)
BEYOĞLU (2)
MALTEPE (2)
ZEYTİNBURNU (1)
DEM'in aday çıkardığı ilçeler:
1-Beykoz
2-Kadıköy
3-Sultanbeyli
4-Ümraniye
5-Adalar
6-Arnavutköy
7-Esenler
8-Gaziosmanpaşa
9-Kağıthane
10-Sultangazi
11-Beşiktaş
12-Bakırköy
13-Başakşehir
14-Beylikdüzü
15-Güngören
16-Küçükçekmece
17-Büyükçekmece