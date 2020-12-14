İstanbul'da büyük ajan operasyonu! İranlı ajanlar nasıl yakalandı?

İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.. Daha önce de birçok ülkenin ajanı yakalanmıştı. MİT İranlı ajanları nasıl yakaladı? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.. Daha önce de birçok ülkenin ajanı yakalanmıştı. MİT İranlı ajanları nasıl yakaladı? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.