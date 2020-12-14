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İstanbul'da büyük ajan operasyonu! İranlı ajanlar nasıl yakalandı?

A Haber
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Giriş: 14.12.2020 12:56
Güncelleme:14.12.2020 13:17
İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.. Daha önce de birçok ülkenin ajanı yakalanmıştı. MİT İranlı ajanları nasıl yakaladı? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti ile irtibatlı 11 kişi yakalandı.. Daha önce de birçok ülkenin ajanı yakalanmıştı. MİT İranlı ajanları nasıl yakaladı? Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Başkanı Gürsel Tokmakoğlu A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika: MİTten İranlı ajanlara dev operasyon SON DAKİKA: MİT'TEN İRANLI AJANLARA DEV OPERASYON

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İranlı ajanlar nasıl yakalandı?
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