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İstanbul'da 10 ilçede 30 DEM Partili CHP listelerinde! A Haber'de tek tek anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.03.2024 11:55
CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'da nasıl bir anlaşma yaptı? DEM Partili hangi üyeler CHP listelerinde aday oldu? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

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10 ilçede 30 DEM Partili CHP listelerinde
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