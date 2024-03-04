İstanbul'da 10 ilçede 30 DEM Partili CHP listelerinde! A Haber'de tek tek anlattı

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul'da nasıl bir anlaşma yaptı? DEM Partili hangi üyeler CHP listelerinde aday oldu? Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında anlattı.

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