İstanbul’a şiddetli yağış ve fırtına uyarısı: Metrekareye 70 kilo yağış düşebilir

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına nedeniyle AKOM ve İstanbul Valiliği vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. Meteorolojik tahminlere göre kentte metrekareye 70 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, özellikle Arnavutköy’de etkili olan yağışa dikkat çekerek vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve sürücülerin tedbirli olmaları çağrısında bulundu.