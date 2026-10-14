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İstanbul’da sel dehşeti! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul’da sel dehşeti! Sulara kapılan kadın son anda kurtarıldı

İstanbul’da etkili olan şiddetli sağanak, Esenyurt’ta tehlikeli anlara neden oldu. Hürriyet Mahallesi Dere Yolu’nda sel sularına kapılarak sürüklenen bir kadın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yetkililer, su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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