Halk TV binasına şafak operasyonu: Kanalın yayını durduruldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen mali suçlar soruşturması kapsamında Halk TV binasında sabah saatlerinde arama yapıldı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu’nun da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11’inin gözaltına alındığı bildirilirken, soruşturma kapsamında dört şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Suçlamalara ilişkin nihai bir yargı kararı bulunmuyor.