İstanbul ve Bursa'da HDPKK'nın provokasyonuna izin yok: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Kılıçdaroğlu müsebbibi sensin!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yürüyüş yapmak isteyen HDP'lilere hiçbir yerde müsaade etmediklerini duyurdu. Bakan Soylu, Twitter’dan yaptığı videolu paylaşımda, PKK’nın siyasi uzantısı HDP'yi ve ittifak ortağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tutarak, "Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul ve Bursa'da, terörist başı Abdullah Öcalan'a 'özgürlük' için yürüyüş düzenlemek istedi.

İki şehirde de yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri, HDP'li vekillerin başını çektiği terör sempatizanları tarafından hedef haline geldi.

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen provokasyon yürüyüşüne müdahale eden bir polis memuru, HDP'li vekil Saliha Aydemir tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.

BAKAN SOYLU: MÜSAADE ETMEDİK

Bu yaşananlar sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa ve İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yapılmak istenen izinsiz yürüyüşlere müsaade etmediklerini belirtti.

"Bugün, terörist başı, bebek katiliyle ilgili yürüyüş için Bursa Gemlik'e; içinde PKK'nın emir eri sözde milletvekilleri dahil birçok yerden gitmek isteyenlere hiçbir yerde elbette müsaade etmedik." ifadesini kullanan Soylu, Kadıköy'den gitmek isteyip direnenlerin gözaltına alındığını kaydetti.

"GEREKLİ SUÇ DUYURUSU YAPILIYOR"

Soylu, paylaşımında, "Polisimize yumruk atan terörist bozuntusunun ismi, HDP Milletvekili Saliha Aydemir. Gerekli suç duyurusu yapılıyor. Kılıçdaroğlu, müsebbibi sensin." ifadelerine yer verdi.