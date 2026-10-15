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İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber'e Ayazağa'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber'e Ayazağa'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli sağanağın vurduğu Sarıyer Ayazağa'da A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak'a açıklamalarda bulundu. Metrekareye 260 kilogramdan fazla yağış düştüğünü belirten Gül, altyapı yetersizliği ve dere yataklarının yola dönüştürülmesinin selde etkili olduğunu söyledi. Hasar tespitlerinin sürdüğünü ve zararların devletin imkânları ölçüsünde karşılanmasının amaçlandığını da açıkladı.

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