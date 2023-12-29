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İstanbul trafiğinde son durum! Megakent’te trafik yoğunluğu şaşırttı

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 18:25
Haftanın son iş gününde İstanbul da trafik yoğunluğu yüzde 72’ye ulaştı. A Haber muhabiri Murat Dada Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden İstanbul trafiğinde ki detayları aktardı.
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