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İstanbul su baskını felaketi | İşte suyun çıktığı seviye! A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 10.07.2022 10:39
İstanbul’da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Sarıyer’de birçok ev ve iş yerini su bastı. Esnaflar dükkanlarını temizlemeye çalışıyor. A Haber su basan evlerden birine gitti. A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır suyun çıktığı seviyeyi canlı yayında gösterdi.
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