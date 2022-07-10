10 Temmuz 2022, Pazar
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İstanbul su baskını felaketi | İşte suyun çıktığı seviye! A Haber olay yerinde
İstanbul’da dün gece etkili olan sağanak yağış sonrası Sarıyer’de birçok ev ve iş yerini su bastı. Esnaflar dükkanlarını temizlemeye çalışıyor. A Haber su basan evlerden birine gitti. A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır suyun çıktığı seviyeyi canlı yayında gösterdi.