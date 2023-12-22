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İstanbul için yüzyılın dönüşümü müjdesi! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 14:24
Turkuvaz Medya bünyesinde düzenlenen "21'inci Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi'ne" katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Özhaseki, yarına işaret ederek "İstanbul'daki dönüşüm planını, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıklanayağız" dedi.
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Bakan Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
Bakan Özhaseki’den A Haber’e özel açıklamalar
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