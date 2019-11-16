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16.11.2019
İstanbul için kırmızı alarm! Barajlarda sadece 100 günlük su kaldı
Yaz ve sonbaharın ortalamanın altında yağış alması İstanbul’daki barajlarda su seviyesini yüzde 38,79’a düşürdü. Mevcut rakamlara göre günlük 2 milyon 643 bin metreküp su tüketen İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. Altı aylık süreçte yağışların olmaması halinde kontrollü su kesintileri yaşanabilir.
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