İstanbul için kırmızı alarm! Barajlarda sadece 100 günlük su kaldı

Yaz ve sonbaharın ortalamanın altında yağış alması İstanbul’daki barajlarda su seviyesini yüzde 38,79’a düşürdü. Mevcut rakamlara göre günlük 2 milyon 643 bin metreküp su tüketen İstanbul’un yaklaşık 100 günlük suyu kaldı. Altı aylık süreçte yağışların olmaması halinde kontrollü su kesintileri yaşanabilir.