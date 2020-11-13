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İstanbul Havalimanı'nda PKK'lı terörist böyle yakalandı

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Giriş: 13.11.2020 12:24
Güncelleme:13.11.2020 12:28
Terör örgütü PKK'ya üye olmakla suçlanan zanlı, yurt dışına kaçmaya çalışırken İstanbul Havalimanında yakalandı. Kameralara yansıyan görüntülerde şüpheli, dikkat çekmemek için oldukça rahat davranıyordu. Hiç panik yapmadı. Pasaporttaki fotoğraf ile kendi fotoğrafının eşleşmesi için her şeyi yaptı. Saçını düzeltti. Eğildi, sağa sola dönerek fotoğraf çektirdi.
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