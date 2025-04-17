İstanbul Havalimanı Avrupa tarihine geçti! Bakan Uraloğlu’ndan açıklamalar

İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçağın birbirinden bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabileceği “eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu" başlıyor. Düzenlenen törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamalarda bulundu. Uraloğlu "Artık İstanbul Havalimanı küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. 3 uçağın aynı anda iniş ve kalkış sağlayarak yolculara daha hızlı bir hizmet sunacak." ifadelerini kullandı.