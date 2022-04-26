26 Nisan 2022, Salı
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İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA'ya saldıran terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul Gaziosmanpaşa TÜGVA Temsilciliği binası önüne el yapımı patlayıcı bırakan terörist B.Y, İstanbul polisinin başarılı operasyonu ile yakalandı." dedi. Öte yandan saldırgan hakkında detaylara ulaşıldı ve teröristin fotoğrafları da paylaşıldı.